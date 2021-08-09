Москва, , 11:43 — REGNUM Российские военные в рамках подготовки к масштабному российско-китайскому учению «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — 2021» провели стрельбы из вооружения колесных танков и бронемашин Народно-освободительной армии Китая, сообщает 9 августа телеканал «Звезда».

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что мотострелки из состава российского воинского контингента провели стрельбы как из вооружения бронированных штурмовых машин КНР, так и из вооружения колесных танков.

Стрельбы состоялись на полигоне Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Стрельба шла по целям, имитирующим бронеобъекты условного противника на различных состояниях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский министр обороны Вэй Фэнхэ пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу приехать на совместные военные учения, которые в августе пройдут в КНР.

Вэй отметил, что при текущей обстановке в мире эта встреча радует обоих министров, но не нравится некоторым странам, но в том и заключается её суть.

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