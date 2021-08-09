Нью-Дели, 9 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Из-за паводка, который произошел в результате проливных дождей в северном индийском штате Уттар-Прадеш, как минимум 357 деревень в 21 округе этого региона оказались затоплены. Об этом 9 августа сообщает телеканал NDTV.

Philippe Semanaz Наводнение

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Уточняется, что затопление произошло из подъема уровня воды реках Ганг и Ямуна, который поднялся в результате муссонных ливней.

При этом отмечается, что, по данным источников в правительстве штата Уттар-Прадеш, около трети из затопленных населенных пунктов в результате паводка оказались полностью отрезаны от остального мира.

Также указывается, что в данный момент уровень воды в реке Ганг поднялся на два метра выше опасного уровня, в результате чего производится эвакуация жителей из пострадавших населенных пунктов в безопасные районы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за сложной паводковой ситуации в Приамурье были вынуждены покинуть свои дома 457 человек, в том числе 210 детей.