Москва, 9 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки составило 2150, сообщили 9 августа в столичном оперативном штабе.

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Москва остаётся лидером среди регионов страны по суточному приросту. Днём ранее выявили 2761 случай заражения. Общее число выявленных случаев в столице достигло 1 529 350.

«За сутки госпитализировано 673 человека, скончались 59 пациентов. На ИВЛ находятся 396 человек», — рассказали в штабе.