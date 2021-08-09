Курск, 9 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Курской области 9 августа зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 48 тыс. 175 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 44 тыс. 768 пациентов, в том числе 177 — за последние сутки.

Скончались 1147 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.