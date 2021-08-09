Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили менее 1900 зараженных коронавирусной инфекцией — 1895 человек. Это на 12 инфицированных меньше, чем днем ранее. При этом выписано по выздоровлению в почти 2,5 раза меньше — 804 человека. Об этом 9 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом, образовавшееся в середине июля «плато» по новым суточным случаям заражения в Петербурге сохраняется без каких-либо резких изменений в ту или другую сторону. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 545 893 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровел в Петербурге за всё время 517 896 человек.

От COVID-19 с марта 2020 года скончалось 19 708 человек, в том числе 40 смерти были констатированы за последние сутки. Это на пять летальных исходов меньше, чем днём ранее. Снижение смертности от ковдит в городе на Неве наблюдается с 31 июля. При этом Петербург находится на втором месте по суточным и общим случаям смерти от ковида после Москвы.

По данным регионального оперативного штаба, в настоящий момент в Северной столице задействован 21 стационар — 13 городских и восемь федеральных. В них развернуто 8366 коек, 59,15% которых свободны. На лечении в стационарах находятся 5567 человек, в том числе 551 в реанимации из которых 253 пациента подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении с COVID-19 или внебольничной пневмонией находится 45 831 горожанин.