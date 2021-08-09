Воронеж, 9 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждён 471 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 августа. Сутками ранее, 8 августа, сообщалось о 473 новых заразившихся.

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За последние сутки были признаны выздоровевшими после коронавируса 286 человек. Скончались из-за осложнений на фоне коронавируса 17 воронежцев.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 108 321 случай заражения, выздоровели 98 716 человек, от COVID-19 скончались 4 567 пациентов.