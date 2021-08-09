Кишинёв, 9 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии и Национального центра по борьбе с коррупцией провели обыски сразу по 55 адресам. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Сообщается, что обыскивали дома сотрудников Проектного института по землеустройству, а также бенефициаров ряда компаний. По версии следователей, в институте якобы выдавали заказчикам по сговору свидетельства с заниженными показателям плодородия почвы. Стоимость таких справок составляла от €250 до €2000.

По данным пресс-службы, действия сотрудников института нанесли ущерб государственному бюджету в особо крупном размере. Возбуждены уголовные дела по статьям о коррупции и злоупотреблении служебного положения.