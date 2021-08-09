Москва, 9 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. За последние сутки число выявленных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось на 22 160 и достигло общего показателя с начала пандемии 6 469 910. Об этом 9 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди регионов по-прежнему в лидерах Москва (2150), Санкт-Петербург (1895) и Подмосковье (1487). Новые случаи инфицирования выявлены во всех российских субъектах.

За сутки скончались от ковида 769 жителей России, с начала пандемии — 165 650.

Также в штабе рассказали о выздоровевших: за сутки около 14,5 тыс. человек, за весь период почти 5,8 млн человек.