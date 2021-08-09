Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области за сутки выявлено 234 инфицированных коронавирусом, это на один случай меньше, чем было днем ранее, сообщили 9 августа в оперативном штабе. Наибольшее число зараженных было выявлено в городе Мурино.

(сс) Respectummm Двор в Мурино

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Мурино (20), Выборг (14), Всеволожск (13), Гатчина, Тихвин (по 12), Кириши (восемь), Луга, Сланцы (по семь), Тосно (шесть), Никольское, Кингисепп и пгт. Приладожский (по пять).

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 58 217 случаев заражения. Из числа заболевших выздоровели 47 930 человек, в том числе 78 пациентов были выписаны 8 августа. От COVID-19 в Ленобласти скончалось 2 233 человека. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 15 летальных случаев от ковида, что на одну смерть меньше, чем днем ранее.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1804 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 562 койки (31,15%). За прошедшие выходные дни в регионе было возвращено к штатной работе еще 20 ковидных коек.