В Южной Корее увеличат интервал между дозами вакцины Moderna
Сеул, 9 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Южной Корее увеличат интервал между первой и второй дозами вакцины Moderna из-за сокращения поставок. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Квон Док Чхоль.
По его словам, в августе Moderna должна поставить в Южную Корею около 9 млн доз вакцины, однако реальный объём поставок будет сокращён вдвое.
Известно, что сокращение объёмов поставок во все страны мира связано с производственными проблемами.
В связи с этим, начиная с 16 августа интервал между первой и второй дозами составит шесть недель (вместо четырёх).
Напомним, что согласно плану вакцинации к сентябрю 2021 года порядка 36 млн человек получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, что составляет 70% населения страны.
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