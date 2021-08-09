Краснодар, 9 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Известный советский и российский писатель Виктор Лихоносов скончался в Краснодарском крае. Об этом 9 августа в соцсетях сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Пресс-служба администрации Краснодара Писатель Виктор Лихоносов

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«Имя Виктора Ивановича неразрывно связано с краем. Он всю свою жизнь писал об истории Кубани, казаках. Был настоящим патриотом, искренне и беззаветно любившим свой родной край, своих земляков. Виктор Лихоносов воспел кубанскую землю, создав литературный памятник Екатеринодару-Краснодару. Очень горько, когда от нас уходят такие великие люди. Мои соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Он навсегда останется в нашей памяти светлым, искренним и жизнерадостным человеком», — написал Кондратьев.

По информации местных СМИ, ранее Виктор Лихоносов был госпитализирован с COVID-19.

Виктор Лихоносов родился в апреле 1936 года, жил в Краснодаре, возглавлял литературно-исторический журнал «Родная Кубань». Среди наиболее известных произведений Лихоносова — роман «Наш маленький Париж».