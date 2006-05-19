Врач назвал симптомы лёгкой формы COVID-19
Москва, 9 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Врач-терапевт Георгий Сапего перечислил симптомы, чаще всего наблюдаемые человеком при лёгкой форме COVID-19.
Среди симптомов тяжелого течения болезни — одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, резкая слабость и высокая температура тела, добавил он.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»
Вероятность более тяжёлого течения COVID-19 существенно уменьшается в том случае, если инфицирование произошло в промежутке между двумя дозами вакцины, уточнил Сапего.
Как сообщало ИА REGNUM, боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, а также ощущение слабости, спутанность речи и изжога являются симптомами, которые могут указывать на развитие инфаркта, ранее сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
Также факторами риска являются повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий сахар. Кроме того, в этом списке — курение, ожирение и отсутствие физической активности, добавил Мясников.