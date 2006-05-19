Москва, 9 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Врач-терапевт Георгий Сапего перечислил симптомы, чаще всего наблюдаемые человеком при лёгкой форме COVID-19.

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«Это симптомы обычной простуды: кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Среди симптомов тяжелого течения болезни — одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, резкая слабость и высокая температура тела, добавил он.

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Вероятность более тяжёлого течения COVID-19 существенно уменьшается в том случае, если инфицирование произошло в промежутке между двумя дозами вакцины, уточнил Сапего.

Как сообщало ИА REGNUM, боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, а также ощущение слабости, спутанность речи и изжога являются симптомами, которые могут указывать на развитие инфаркта, ранее сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Также факторами риска являются повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий сахар. Кроме того, в этом списке — курение, ожирение и отсутствие физической активности, добавил Мясников.