Москва, 9 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Определяющий драйвер для курса рубля 9 августа — сильные данные по рынку труда в США, вышедшие 6 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Tax Credits Доллар

«Увеличение числа занятых и зарплаты, сокращение уровня безработицы могут приблизить сворачивание денежного стимулирования со стороны ФРС США.

А это уменьшит в будущем финансовую «подпитку» для вложений в рисковые активы — сырьё, акции, валюты развивающихся рынков и пр.

С другой стороны, такая перспектива усиливает доллар и из-за позитива в экономике, и из-за возможного снижения предложения американской валюты.

Поэтому 9 августа продолжается и снижение нефтяных котировок, начавшееся в конце прошлой недели. Цена барреля Brent опускается к рубежам около $69. При этом сохраняется большой объём покупок валюты Минфином РФ, установленный на август при более высоких нефтяных ценах.

Всё это в совокупности оказывает давление на рубль, начавшееся 6 августа, подняв доллар к рублю с 73,00 к 73,50 руб.

Поэтому на сегодня потенциал движения доллара не столь высок. Вероятный его диапазон 73,00−73,80 руб./доллар. Значимые события на 9 августа не запланированы», — считает эксперт.

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