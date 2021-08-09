Москва, 9 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Рост ставок Банка России замедлит увеличение долговой нагрузки на население РФ, но, даже по официальным прогнозам, в ближайшие три года ожидаемые темпы роста составят больше 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил профессор РЭШ, директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Кредит

«Рост ставок Банка России несколько замедлит увеличение долговой нагрузки, но, даже по официальным прогнозам, в ближайшие три года ожидаемые темпы роста составят больше 10%. Поэтому мы увидим увеличение долга в ближайшие годы, — сказал Шибанов. — Основной фактор — располагаемые доходы и ставки. Если инфляция в России будет возвращаться к цели в 4%, ставки будут оставаться достаточно низкими, и жители РФ будут брать как ипотеку, так и потребительские кредиты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с долговой нагрузкой на жителей РФ высказался доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.