Москва, 9 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Высшим учебным заведениям целесообразно перевести непривитых от COVID-19 студентов перевести на дистанционное обучение. Такие рекомендации дали в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Минобороны России Вакцинация

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Также в Минобрнауки предлагают перевести на удалённое обучение студентов вузов, имеющих медицинский отвод от вакцинации от коронавируса.

На сегодняшний день окончательного решения о недопуске невакцинированных студентов к очным занятиям в вузах не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, предпочтут сидеть на «удаленке» 37% студентов вузов. Будут искать другие пути не вакцинироваться 20%.

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