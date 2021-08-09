Брянск, 9 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Брянской области 9 августа подтверждено 232 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Лаборатории проверили 794 теста. Вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 300 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области COVID-19 подтвердился у 56 296 человек. Выздоровели 51 383 человека, в том числе 153 — выписаны за последние сутки. Зарегистрировано восемь летальных исходов, таким образом, от осложнений при инфекции в регионе скончались 876 пациентов.

Прививку от COVID-19 сделали 304 664 жителя Брянской области.