Сакраменто, США, 9 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В результате лесного пожара в американском штате Калифорния, которому было присвоено название «Дикси», не менее восьми человек числятся, как пропавшие без вести. Об этом 9 августа сообщает ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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«Мы просим помощи у общественности и СМИ найти этих людей», — заявил шериф округа Плумас, добавив, что ранее правоохранители смогли найти 16 человек, которые также числились пропавшими без вести.

Кроме этого, отмечается, что на данный момент природный пожар «Дикси» локализован на 21% и он считается третьим по величине за всю историю Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае задымление от лесных пожаров, действующих в Якутии, зафиксировано на территории 41 муниципального образования.