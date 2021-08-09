Сеул, 9 августа 2021, 10:22 — REGNUM Южная Корея вновь призвала КНДР вернуться за стол переговоров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна.

Две Кореи
Две Кореи
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Данное заявление он обнародовал 6 августа в ходе сессии Регионального форума АСЕАН, прошедшего в формате видеоконференции.

Южнокорейский дипломат рассказал участникам встречи о продолжающихся усилиях Сеула по возобновлению переговоров с Северной Кореей на основе договорённостей, достигнутых лидерами двух стран.

Чон Ый Ён также назвал недавнее восстановление связи между странами позитивным шагом на пути к установлению мира на Корейском полуострове, а также выразил надежду на сотрудничество в различных областях.

Между тем, посол КНДР в Индонезии Ан Гван Иль, замещавший министра иностранных дел Северной Кореи на сессии Регионального форума АСЕАН, проигнорировал призыв представителя Южной Кореи. В своём заявлении, он подчеркнул, что приверженность Пхеньяна миру на Корейском полуострове остается неизменной.

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