Варшава, 9 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. 9 августа из Польши в Грецию отправятся несколько бригад пожарных, а также транспорт и оборудование для тушения лесных пожаров. Соответствующее решение 8 августа принял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом передает пресс-служба правительства Польши.

Лесной пожар

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В сообщении указано, что ранее с просьбой о помощи к польскому правительству обратился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Польский премьер-министр принял решение направить в Грецию 46 транспортных единиц и 143 спасателя.

Сообщается, что на территории всей Греции в настоящее время зафиксировано 154 лесных пожара. В течение прошлой недели огонь уничтожил сотни домов в северных предместьях Афин, а тысячи людей были вынуждены бежать в направлении побережья. Два человека погибли.

Как передавало ИА REGNUM, ранее польские спасатели направились тушить лесные пожары в Турцию.