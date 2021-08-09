Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга поступила новая партия вакцины «Спутник лайт» из 24 тыс. комплектов доз. Об этом 9 августа сообщил в пресс-службе Смольного.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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На сегодняшний день в Петербурге работает 155 пунктов вакцинации. За минувшие сутки в городе было привито первой дозой вакцины — 7 448 человек, а второй — 23 767 жителей. Всего вакцинировалось от ковида первой дозой 1 129 738 человек, второй — 1 366 738 горожан.