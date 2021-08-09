Симферополь, 9 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Сильные ливни и грозы при шквалистом ветре ожидаются на территории Крыма 9 августа, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1 — 3 часа и до конца суток 9 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о вероятности подтопления территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 августа сильные ливни обрушились на Сочи, в отдельных районах города-курорта оказались затопленными дороги.