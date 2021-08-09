Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Петербургские ученые установили, что у горожан старше 60 лет среднее количество вырабатываемых антител вдвое больше, чем в категории 20−30 лет, вне зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания. Кроме того, динамика сохранения антител в крови у мужчин и у женщин разная, сообщили 9 августа в пресс-службе лаборатории Helix изданию РБК.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория

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Специалисты Военно-медицинской академии (ВМА) им. С.М. Кирова и лаборатории на протяжении 10 месяцев выясняли, что влияет на выработку большого количества антител к COVID-19 и как на это влияет возраст. Оказалось, что у горожан старше 60 лет среднее количество вырабатываемых антител вдвое больше, чем в категории 20−30 лет, вне зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания. Как предполагают ученые, высокие концентрации антител в старших возрастных группах связанно именно с прожитыми годами.

«У таких людей иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста», — пояснил медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Кроме того, исследование показало, что динамика сохранения антител в крови у мужчин и у женщин разная. У мужчин антитела IgG достигают пиковой концентрации на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются на этом уровне до 60-х суток, после чего начинают снижаться. У женщин концентрация IgG-антител растет вплоть до 180-х суток. Также выяснилось, что у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме, вырабатывается большее количество антител.

Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте 18−69 лет, перенёсших COVID-19 с разной степенью тяжести. Специалисты изучали сроки появления специфических антител класса IgG к спайковому (S) белку возбудителя SARS-CoV-2 и изменению их концентрации в течение 180 суток после заболевания.