Москва, 9 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. После возобновления работы в обычном режиме павильоны «Здоровая Москва» продолжат вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 9 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Mos.ru Павильон «Здоровая Москва»

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«Вакцинация от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва» тоже будет продолжаться», — рассказал он.

По словам мэра, с 9 августа павильоны возвращаются к обычной работе, при этом акцент будет сделан на выявлении осложнений у жителей Москвы, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Ранее павильоны «Здоровая Москва» работали исключительно как прививочные пункты.