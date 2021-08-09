Собянин: вакцинация в павильонах «Здоровая Москва» продолжится
Москва, 9 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. После возобновления работы в обычном режиме павильоны «Здоровая Москва» продолжат вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 9 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Mos.ru
Павильон «Здоровая Москва»
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»
«Вакцинация от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва» тоже будет продолжаться», — рассказал он.
По словам мэра, с 9 августа павильоны возвращаются к обычной работе, при этом акцент будет сделан на выявлении осложнений у жителей Москвы, которые перенесли коронавирусную инфекцию.
Ранее павильоны «Здоровая Москва» работали исключительно как прививочные пункты.