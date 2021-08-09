Уличные павильоны «Здоровая Москва» вернулись к обычной работе
Москва, 9 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 августа объявил о возобновлении работы павильонов «Здоровая Москва».
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До последнего времени они проводили исключительно вакцинацию от коронавирусной инфекции.
«Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей, — написал Собянин в личном блоге. — Поэтому с 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей».
Как сообщало ИА REGNUM, застройщики, которые не успевают сдавать социальную инфраструктуру одновременно с жильём, не получат в Москве новых проектов, заявил мэр города Сергей Собянин.