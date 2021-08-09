Приморский край, 20 декабря, 2005, 05:13 — ИА Регнум. Одной из причин многокилометровой пробки на трассе Хабаровск - Владивосток 20 декабря стала авария, в результате которой водитель задавил трех человек на автобусной остановке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 декабря в краевом ГАИ.

Авария произошла сегодня утром в районе пригородной станции Владивостока "Седанка". Водитель джипа не справился с управлением на обледеневшем участке дороги, к тому же автомобиль шел с превышением скорости. Сбив насмерть 3-х человек на остановке, джип въехал в столб.