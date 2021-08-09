Воронеж, 9 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой продлено в Воронежской области на 9 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«Гидромет в очередной раз продлил штормовое предупреждение: днём 9 августа 2021 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха 35−37 С», — сообщил представитель ГУ МЧС по Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная жара в регионе держится вот уже несколько дней, с начала августа. По прогнозу Воронежского гидрометцентра, отдохнуть от зноя жители региона смогут лишь к концу рабочей недели — в пятницу 13 августа дневная температура не превысит 27 градусов.