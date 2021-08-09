Москва, 9 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. С 9 августа Россия возобновляет авиационное сообщение с курортами Египта — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, — а также с Бахрейном, Доминиканской Республикой и Молдавией. Ранее решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

При этом рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут совершаться пять раз в неделю на каждый из этих маршрутов.

Также полеты самолетов в Бахрейн будут осуществляться по маршруту Москва — Манама дважды в неделю.

Кроме того, рейсы в Доминиканскую Республику планируется осуществлять по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата три раза за неделю.

Помимо этого, в Молдавию по маршруту Москва — Кишинёв самолеты будут летать три раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 50 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы.