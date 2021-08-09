Вашингтон, 9 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Американский блогер Шон Харрисон переделал старый кроссовер Porsche Cayenne в комфортабельный кемпер. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Harrison Schoen.

YouTube-канале Harrison Schoen Кемпер на базе Porsche Cayenne

Харрисон утверждает, что постоянно живет в кроссовере. Его он купил в 2008 году за 9 тыс. долларов (около 660 тыс. рублей). На переоборудование машины в кемпер блогер потратил 25 тыс. долларов (около 1,8 млн рублей).

В основу автодома легла модернизированная версия Cayenne первого поколения в S-версии. Харрисон полностью переделал заднюю часть салона. Здесь он установил одноместную кровать, портативный холодильник и ящики для хранения вещей.

Кроме того, на крыше Cayenne имеется дополнительный багажник, а также складной душ. Также автомобиль оснащен лифт-комплектом подвески и внедорожными колёсами диаметром 33 дюйма.

Ранее Ульяновский автозавод представил кемпер, разработанный на основе модели УАЗ «Профи». Машина имеет: кухню, спальные места, зону для приёма пищи, санузел с душем и множество мест для хранения вещей.

Читайте также: Porsche и Manthey представили спецверсию 911 GT2 RS Clubsport