Москва, 9 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. На сегодняшний день поднимать вопрос о массовой иммунизации детей и подростков от коронавирусной инфекции в России безосновательно. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований», — подчеркнул он.

Максютов отметил, что дети в целом болеют «принципиально легче», однако, по его словам, необходимо иметь инструмент для защиты несовершеннолетних от COVID-19.

«Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них», — пояснил руководитель центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н .Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от COVID-19 на территории России должна быть начата до 20 сентября.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подчеркнула, что вакцинация не должна ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права. По её словам, решение о вакцинации детей должно оставаться за их родителями, и лишь «после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований» вакцины от COVID-19.