Москва, 9 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. О том, в какие сроки у пациента может развиться постковидный синдром, рассказала 9 августа заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы», — заявила она в интервью РИА Новости.

Также замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии указала, что чаще всего у пациентов симптомы постковидного синдрома появляются через четыре недели.

В то же время Плоскирёва добавила, что у перенесших COVID-19 в бессимптомной форме постковидный синдром может возникнуть через месяц после того, как они переболели новым заболеванием.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 202 692 385.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Нориджской медицинской школы университета Восточной Англии Пол Хантер предположил трансформацию COVID-19 в «принципиально иное заболевание».