Варшава, 9 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. 8 августа вертолет Black Hawk с польскими спасателями на борту вылетел из Варшавы и приземлился в городе Даламан, что на юго-западе Турции. Пожарные из Польши прибыли в страну для того, чтобы помочь тушить лесные пожары. Об этом сообщает Polskie Radio.

Лесной пожар

Командир отряда польских спасателей, отправленного в Турцию, Гжегож Боровец сообщил журналистам, что пожарным придется работать в очень тяжелых условиях.

«Территория очень сложная — это горы, поросшие густой и сухой растительностью. Солнце — очень палящее, температура постоянно колеблется в пределах 40 градусов. По прогнозам, такая погода будет сохраняться ближайшие две недели. Сильные ветер и высокая температура определенно не способствуют тушению пожара», — заявил он.

Ранее Турция обратилась к Польше за помощью в тушении пожаров, которые распространились на юге страны. В тушении пожаров турецким пожарным уже помогают спасатели из нескольких стран Евросоюза, в том числе Хорватии и Испании.