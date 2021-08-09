Новочеркасск, Ростовская область, 9 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Ростовской области при пожаре в жилом доме погиб ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Пожар

Сообщение о возгорании на улице Грибоедова в Новочеркасске в экстренные службы поступило примерно в 2:30 мск 8 августа. Спустя 20 минут пожар был ликвидирован. Огонь прошёлся по площади 25 кв. метров. Продуктами горения отравился мальчик 2015 года рождения.

Причина пожара пока неизвестна. На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники.