Вашингтон, 9 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Решение провести ежегодные совместные военные учения на Корейском полуострове приняли США и Южная Корея. Об этом 9 августа сообщает агентство Yonhap.

Pacom.mil США и Южная Корея

Учения состоятся несмотря на призывы КНДР об их отмене. Совместные манёвры пройдут с 16 по 26 августа, в них будет задействовано минимальное количество войск. Кроме того, до начала учений предусмотрена их репетиция, она состоится в Республике Корея.

Репетиция манёвров продлится четыре дня, её задача — проверить готовность военнослужащих обеих стран-участниц отреагировать на непредвиденные чрезвычайные ситуации.

Напомним, КНДР выступает против любых учений США и Южной Кореи, называя их «репетицией вторжения на Север». Накануне сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ежегодные совместные манёвры США и Южной Кореи в итоге отрицательно отразятся на межкорейских отношениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер правящей партии Южной Кореи призвал правительство страны провести совместные военные учения с США.