Белград, 9 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Сербии два человека умерли от последствий заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом 8 августа сообщили в Институте общественного здоровья Сербии им. Милана Йовановича Батута.

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Речь идет о 63-летнем мужчине и 50-летней женщине, который проживали в регионах Воеводины Южная Бачка и Срем. По сообщению института, оба пациента страдали хроническими заболеваниями.

С 27 июля присутствие генома вируса Западного Нила в Сербии было обнаружено в комарах вида Culex pipiens в шести местах на территории города Панчево (Южный Банат) и на двух местах на территории Белграда. В конце июля первые случаи лихорадки Западного Нила были фиксированы в Италии.

Напомним, что лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, передающееся через укус комара.