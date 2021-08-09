Москва, 9 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Способы, как автовладельцам в России снизить расходы на топливо, перечислил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

По словам Шапарина, в период роста цен на бензин стоит задуматься о том, чтобы перейти на более дешевый вид топлива.

«Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим», — сообщил он.

При этом эксперт отметил, что установка газового оборудования окупится через некоторое время.

Если же водитель не хочет переходить на газ, то тут Шапарин советует для экономии бензина поменять стиль вождения. Он отметил, что расход бензина увеличивается при резком старте или торможении.

Эксперт отметил, что на трассе оптимальной скоростью является 120 км/ч, поскольку при более быстрой езде расход топлива возрастает.

Ранее автомобильный эксперт рассказал, что частое использование машины с почти пустым баком может привести к быстрому засорению топливных фильтров. Кроме того, существует риск проникновения загрязняющих веществ в камеру сгорания двигателя.

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