Москва, 9 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. По итогам дня 6 августа рубль подешевел к доллару и британскому фунту. В последний торговый день рубль находился под давлением с открытия утренней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

401(K) 2012 Доллары

Пара доллар/рубль повысилась на 0,55%, до 73,47 руб., фунт/рубль — на 0,14%, до 101,95 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,11%, до 86,37 руб. на фоне ослабления единой валюты на глобальном валютном рынке Форекс.

Темпы снижения рубль усилил на вечерней сессии после выхода данных от министерства труда США. Курс доллара повышался до 73,51 руб.

Отчет по занятости оказался существенно лучше ожиданий. В июле количество рабочих мест выросло больше, чем ожидалось, повысив доходность десятилетних облигаций и добавив аргументов в пользу более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

В июле в несельскохозяйственном секторе США было создано 943 тыс. по сравнению с прогнозом экономистов 870 тыс. Показатель за июнь был пересмотрен с 850 тыс. до 938 тыс. Уровень безработицы упал до 5,4% с 5,9% (прогноз был 5,7%).

Сегодня, 9 августа, на торгах в Азии основные валюты демонстрируют смешанную динамику. Нефть подешевела на 1,43%, до $69,36. Нефтяной рынок давит на рубль.

Утренняя сессия открылась ростом по доллару до 73,60 руб. На часовом ТФ ценовая структура указывает на продолжение роста пары до 73,90 руб.

Учитывая, что сегодня понедельник, движение в Европе может отличаться от азиатской сессии. Нисходящая коррекция доллара до 73,28 будет уместна после пятничного ралли.

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