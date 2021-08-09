Москва, , 07:46 — REGNUM Ввести визовый режим со странами Средней Азии предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Ввести визовый режим с южными соседями — единственный способ для России избежать миграционной катастрофы!» — рассуждает Миронов в Facebook.

Парламентарий предлагает ужесточение требований к въезжающим в Россию из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркмении из-за роста числа драк и побоищ среди мигрантов.

«Посмотрите, что творится. Уже почти каждый день в новостных сводках появляется информация о массовых побоищах мигрантов. На сей раз 40 гостей из Средней Азии в Мытищах устроили разборки со стрельбой», — указал он.

Кроме того, приводит он еще один аргумент, фактически мигранты отнимают работу у миллионов граждан РФ, потому что работают за копейки, что выгодно работодателям, при этом в стране почти 4 млн безработных.

«Чтобы навести порядок внутри страны, надо начать с наведения порядка на границе. Введение визового режима для стран Средней Азии — самый верный шаг», — резюмировал Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ввести для иностранных граждан отдельный Уголовный кодекс и ограничить активность гастарбайтеров трудовыми лагерями предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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