Москва, 9 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В рамках просветительского проекта «Разберемся в вакцинах вместе», организованного Российским обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, состоялось интервью с руководителем Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александром Семеновым.

Иван Шилов, ИА REGNUM Вакцинация

В ходе интервью эксперт рассказал об особенностях поведения коронавируса и его воздействии на организм человека, поделился деталями процесса разработки и сертификации вакцин и тест-систем, а также рассказал о работе ученых-вирусологов.

Как рассказал Александр Семенов, человек сталкивается с коронавирусами не впервые — в природе существуют десятки коронавирусов: «Каждая пятая простуда в сезон вызвана коронавирусом. Четыре вида, постоянно сопровождающих человека, известны еще с 60-х годов, и новые вирусы постоянно пытаются прорваться сквозь иммунную систему человека. В разных регионах мира с начала 2000-х годов наблюдались отдельные вспышки, однако вирус был не настолько приспособлен к людям, чтобы вызвать масштабную эпидемию».

При этом говоря о теориях происхождения вируса, эксперт пояснил, что нет ни одного убедительного доказательства искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2, и он не содержит никаких исключительных признаков, которых не было бы в других коронавирусах.

Александр Семенов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принимаемых государствами по всему миру. По его словам, с самого начала распространения коронавируса вся информация была открытой, государства активно обменивались собранными научными данными и результатами исследований, что позволило в кратчайшие сроки выделить геном вируса и создать инструменты для отслеживания его эволюции.

«В последний день 2019 года, когда все готовились к Новому году, Роспотребнадзор уже создавал оперативный штаб по борьбе с неизвестной пневмонией, зарегистрированной в Китае. Китай открыто предоставил все известные данные с момента роста заболеваемости в декабре — 12 января они уже были доступны медицинскому сообществу во всем мире. Когда стало понятно, что у Китая не получается победить инфекцию, делегация российских специалистов поехала в Пекин — изучить вирус, протестировать первые тест-системы российских лабораторий, чтобы иметь в России хоть какое-то диагностическое оружие. Такая открытость позволила быстро выделить геном вируса, и уже к середине января создать диагностическую систему для новой инфекции, а создать вакцину — в течение первого месяца», — поделился Александр Семенов.

Эксперт рассказал, что вирусологи по всему миру ведут рутинную работу по мониторингу новых мутаций вируса, изучению их лекарственной устойчивости. Такая работа ведется и в отношении других вирусов, и именно она позволила быстро создать вакцину на основе уже имеющихся технологий, но с новым агентом, пояснил ученый.

«Только массовая вакцинация способна обеспечить возвращение к привычному ритму жизни — чтобы вирус перестал активно передаваться от человека к человеку, нужно вакцинировать 70−80% популяции. Не все заболевшие обладают устойчивым иммунитетом — вирус меняется, и они опять оказываются уязвимы, тогда как вакцина работает против всех известных вариантов вируса», — сказал Александр Семенов.

Ученый рассказал, что вакцины проходят более строгий контроль, чем любые другие лекарственные препараты, так как являются средством массового применения, выпускаемого в сотнях миллионов доз и для миллионов людей. По мнению ученого, увеличением продолжительности жизни и численности населения Земли человек обязан двум изобретениям XX века — вакцинации и антибиотикам. Со времен Древнего Рима известно множество достижений технического прогресса, но вплоть до 20 века средняя продолжительность жизни едва ли превышала 30 лет, сказал спикер. Он призвал вакцинироваться

Отдельно эксперт остановился на долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на организм и постковидном синдроме. «Разные вирусы атакуют разные клеточные рецепторы, и особенность COVID-19 в том, что вирус атакует рецепторы на клетках нервной ткани — этим объясняется потеря вкуса и обоняния, а также расстройство когнитивных способностей: скорости реакции, оперативной памяти, способности к многозадачности. Существует естественная скорость регенерации клеток, и нервные клетки, в отличие от, например, клеток слизистых оболочек, восстанавливаются долго — не исключено, что это может занять годы. Долгосрочные последствия перенесенного коронавируса пока не изучены — прошло еще очень мало времени. И это является еще одним аргументом в пользу вакцинации — только вакцина способна уберечь человека от таких тяжелых последствий», — заключил эксперт.

Запись интервью размещена на сайте и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте. Здесь же можно найти расписание прямых эфиров и форму отправки вопросов спикерам. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Разберемся в вакцинах вместе» призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.