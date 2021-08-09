Хабаровск, 9 августа, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Почти три тысячи жителей Хабаровского края были вынуждены оставаться без электричества 8 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

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Сбой электроснабжения из-за погодных условий произошёл в Хабаровском районе края.

«Из-за непогоды произошло нарушение в электроснабжении нескольких сел района. В Мирном свет отключился 8 августа в три ночи, в Скворцово — в 7 утра. Также не было электричества в селах Тополево и Виноградовка», — пишет «Хабаровский край сегодня».

Всего без света оставались порядка 2,7 тыс. жителей. На утро 9 августа электроснабжение населённых пунктов восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа энергетики восстанавливали электроснабжение в домах жителей Свердловской области.