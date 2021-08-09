Новосибирск, 9 августа, 2021, 05:07 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 9 августа, в первой половине дня в отдельных районах ожидается небольшой дождь, гроза. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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Уточняется, что будет дуть юго-восточный ветер — 3−8 м/с. Температура воздуха днём составит +26… +28 °C.

В Новосибирской области сегодня, 9 августа, прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Температура воздуха днём +23… +28 °C местами до +33 °C.

При этом с 9 и 10 августа в регионе местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса).