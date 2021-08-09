Москва, 9 августа, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Сроки появления постковидного синдрома после острой фазы или выписки из больницы назвала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева 8 августа в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ссылаясь на данные систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, специалист пояснила, что постковидный синдром может развиться в период от трёх до 24 недель после выписки пациента из больницы, либо после острой фазы заболевания. В большинстве случаев проявления постковидного синдрома наблюдаются спустя четыре недели.

Постковидный синдром может наблюдаться и у пациентов, переболевших COVID-19 в бессимптомной форме. В таких случаях проявления возникают через месяц.

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