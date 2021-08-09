Новосибирск, 9 августа, 2021, 04:25 — ИА Регнум. В Новосибирске предварительную проверку в рамках подготовки к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023 прошли уже десять гостиниц. Проверялись места размещения клиентских групп, уточнили в правительстве Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Логотип МЧМ-23

Гостиницы получили рекомендации, которые необходимо исполнить до конца 2021 года.

Отметим, что в рабочую группу по обследованию отелей, утверждённых для размещения клиентских групп (спортивные делегации, Международная федерация хоккея на льду (IIHF), судейская коллегия, представители СМИ) входят представители областных министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, министерства экономического развития, министерства транспорта, Роспотребнадзора, управления административных органов и мэрии Новосибирска.