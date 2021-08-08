Афины , 9 августа, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Запрет на посещение лесов по всей стране продлили в связи с пожароопасной обстановкой власти Греции. Об этом 8 августа сообщил журналистам в ходе внеочередного брифинга заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий в кризисных ситуациях.

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Законодательный акт о запрете на посещение лесов в пожароопасный период вступил в силу 6 августа, его действие продлено до 13 августа. На территории Греции запрещено заходить в леса, парки, рощи и на другие природные территории. Кроме того, запрещено проведение любых работ, которые могут привести к пожару. В частности, запрещены сварочные работы, либо сжигание горючих материалов.

За вход в лес полагается штраф €1 тыс., за пожароопасные работы — €10 тыс. Кроме того, в стране усилены оперативные силы пожарных. По данным Хардалиаса, ситуация с лесными пожарами в центральной области Аттика продолжает улучшаться. Удалось взять под контроль пожары на острове Крит и Закинф, пошёл на убыль пожар на полуострове Пелопоннес.

Напомним, в Греции уже в течение десяти дней наблюдается аномальная жара до +47 градусов. На территории страны возникли десятки лесных пожаров. Власти полагают, что причиной возгорания в ряде мест могли стать поджоги. На выходных температура воздуха снизилась до +32…+34 градусов, но с 9 августа в Грецию опять вернётся 40-градусная жара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Греции трёх человек по подозрению в совершении поджогов.