Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 01:28 — ИА Регнум. В Ростовской области опровергли слухи о заочном начале учебного года, появившиеся в мессенджерах и родительских школьных чатах. Решение по этому вопросу пока не принято, сообщили в региональном пресс-центре.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Ранее в ходе заседания регионального оперштаба главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв предложил начать учебный год в дистанционном формате. Однако рекомендация пока не рассмотрена донскими властями. В связи с этим журналистов просят «не нагнетать, как это делает некто в сетях и группах мессенджеров, и не делать ложных выводов».

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Напомним, что в Ростовской области учебный год 2020/2021 прошёл в очном режиме. При этом частично классы уходили на «дистанционку» из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди детей или педагогов.