Москва, 8 августа, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Выступление сборной России на летних Олимпийских играх (ОИ) в столице Японии оценил телеведущий и журналист Владимир Познер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Познер

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«Я полагал, что по медальному зачету мы (сборная России — прим. ИА REGNUM) будем либо на четвертом, либо на пятом месте, — приводит слова Познера «Матч ТВ». — .. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли».

Он выразил мнение, что сборная России могла бы занять четвертое место, если бы «не этот скандал в художественной гимнастике».

Как передавало ИА REGNUM, сборная России смогла занять в общем медальном зачете на летних Олимпийских играх в Токио пятое место. Так, в активе национальной команды 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых).

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