Москва, 8 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. На информацию о том, что украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих вызовут в министерство обороны Украины за публикацию фото с Марией Ласицкене после финала прыжков в высоту на Олимпиаде в Токио, отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее мнению, оборонному ведомству Украины следует обратить внимание на тех, кто устраивает травлю получившей бронзу в прыжках в высоту спортсменки.

Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что в минобороны Украины заявили, что «объектом информационных спецопераций врага» могут стать такие снимки.

«Жаль, (в оборонном ведомстве Украины — прим. ИА REGNUM) не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию, — написала Захарова. — Вот они и есть настоящие враги Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в министерстве обороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее фото, где она обнимается со спортсменкой из России Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.

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