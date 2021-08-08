Москва, , 20:55 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, освобожден из штрафного изолятора (ШИЗО) мордовской колонии. Об этом 8 августа сообщила его адвокат Ольга Карлова.

«Брат Уилана Дэвид сообщил мне, что Пола освободили из ШИЗО. Он в субботу (7 августа) смог позвонить родителям», — сказала она ТАСС.

По её словам, сотрудники американского посольства сейчас находятся в отпуске, поэтому с визитами родителей Уилана «к ним затруднительно».

Как сообщало ИА REGNUM, американца Пола Уилана задержали в Москве в конце 2018 года при проведении шпионской акции. Позже суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Студента Тревора Рида приговорили к девяти годам колонии на нападение на полицейских в Москве после бытового конфликта.