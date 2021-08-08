Саров, Нижегородская область, 8 августа, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В Сарове в связи с пожаром в заповеднике имени Петра Смидовича «Заповедная Мордовия» объявлен режим ЧС (чрезвычайной ситуации). Об этом написал на своей странице в Instagram глава Сарова Алексей Сафонов.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Тушение пожара

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Он отметил, что огонь распространился на территорию Нижегородской области.

Сафонов пояснил, что введение режима ЧС необходимо для повышения мобилизации, а также привлечения дополнительных сил городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара.

«Сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра», — добавил глава города.

Кроме того, задействован подвижный пункт управления губернатора, а также пожарные расчеты Выксы, Арзамаса, Дивеево, Вознесенска и Навашино.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим ЧС из-за пожара в заповеднике был объявлен в Темниковском районе Мордовии.

«В результате грозового разряда произошло возгорание сухой травы и валежника», — отмечали в региональном управлении МВД. Сейчас зона в районе ЧС оцеплена, в районе природного пожара ограничено движение.

Сообщалось, что к вечеру 6 августа активная площадь горения составляет 13 гектаров. около 1,1 тыс. гектаров пройдено огнем. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует, на случай эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения.

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