Москва, 8 августа, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Результаты выступлений российских атлетов на летних Олимпийских играх в Токио доказали, что Россию не получится «вычеркнуть из мирового спорта». Об этом 8 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Наших атлетов пытались лишить гимна, наших спортсменов пытались лишить флага, но их достижения, их выступления стали самым достойным ответом: Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта», — сказала Захарова, открывая праздничный концерт в честь возвращения олимпийской сборной России с ОИ.

По её словам, своими успехами сборная России достойно ответила тем, «кто пытался подменить политикой и интригами великие олимпийские принципы».

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная России по художественной гимнастике выиграла серебряные награды в групповом многоборье на летней Олимпиаде в Токио. Это стало первым с 1996 года случаем, когда российская национальная команда осталась на Играх без золотых наград.

Сборная России заняла третье место на летних Олимпийских играх в Токио по количеству завоёванных медалей.

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