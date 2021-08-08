Захарова: Олимпийские игры показали, что Россию нельзя вычеркнуть из спорта
Москва, 8 августа, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Результаты выступлений российских атлетов на летних Олимпийских играх в Токио доказали, что Россию не получится «вычеркнуть из мирового спорта». Об этом 8 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, своими успехами сборная России достойно ответила тем, «кто пытался подменить политикой и интригами великие олимпийские принципы».
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Как сообщало ИА REGNUM, сборная России по художественной гимнастике выиграла серебряные награды в групповом многоборье на летней Олимпиаде в Токио. Это стало первым с 1996 года случаем, когда российская национальная команда осталась на Играх без золотых наград.
Сборная России заняла третье место на летних Олимпийских играх в Токио по количеству завоёванных медалей.
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