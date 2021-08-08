Екатеринбург, 8 августа, 2021, 19:17 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки зафиксировали ещё 514 случаев заражения коронавирусом. Из них 177 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 111 571 заразившегося. Выздоровели пока только 103 506 человек.

От COVID-19 скончались уже 4535 пациентов. 836 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, а 416 подключены к аппаратам ИВЛ.